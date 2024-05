BRVM : La première cotation des obligations issues des fonds communs de titrisation de créances de Sonatel fixée au 22 mai 2024.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2024 à 19:26 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de l’exécution de sa stratégie et tenant compte de l’évolution sectorielle, de la concurrence renforcée sur ses différents marchés et des aspects réglementaires, la Sonatel avait entendu poursuivre sa politique d’investissement afin continuer sa croissance, impulser ses relais de croissance et diversifier son modèle économique. Ainsi, dans sa recherche de mécanismes financiers innovants et adéquat avec son activité, cette entreprise de télécommunication avait opté pour la titrisation de créances.



C’est dans ce sens qu’elle a été par le consortium Invictus Capital & Finance et KF Titrisation avec succès dans la mobilisation des ressources sur le marché financier de l’UEMOA à travers les obligations issues des fonds communs de titrisation de créances FCTC Sonatel C-1 6,40% 2023-2028 et FCTC Sonatel C-2 6,60% 2023-2030.



C’est durant la période du 14 décembre 2023 au 12 janvier 2024 que la diffusion de ces titres dans le public a eu lieu au prix de 10 000 FCFA l’obligation.



Au terme de cette opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l’UEMOA 6 000 000 obligations FCTC Sonatel C-1 6,40% 2023-2028 et 1 500 000 obligations FCTC Sonatel C-2 6,60% 2023-2030 pour un montant total de 75 milliards FCFA.



La date de jouissance de ces titres avait été fixée au 19 janvier 2024.



L’intérêt de la séance de cotation des obligations issues des FCTC de la Sonatel est de favoriser les échanges des titres sur le marché financier régional. Au-delà de ces échanges, l’autre intérêt de la cotation est de booster la capitalisation boursière du marché obligataire. A la fin de la séance de cotation de ce 2 mai 2024, cette capitalisation s’établissait à 10 273,513 milliards de FCFA contre 10 276,723 milliards de FCFA le mardi 30 avril 2024, soit une baisse de 3,21 milliards.



Selon les dirigeants de la BRVM, la procédure d’introduction retenue pour la première journée de cotation est la procédure ordinaire avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA pour chacune de ces obligations. Le premier cours de négociation sera déterminé par la confrontation des ordres d’achat et de vente.



Oumar Nourou















Source : La première cotation à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) des obligations issues des fonds communs de titrisation de créances (FCTC)intitulés > et « FCTC Sonatel C-2 6,60% 2023-2030 admis au compartiment des obligations aura lieu le mercredi 22 mai 2024, ont informé les responsables de la BRVM.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-La-premiere-cotation-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook