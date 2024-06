BRVM : La société de SOGB réalise la plus forte hausse de cours avec 6,59% en fin de semaine.

Le cours de ce titre est passé de 3 185 FCFA le jeudi 6 juin 2024 à 3 395 FCFA ce vendredi 7 juin 2024, soit une augmentation de 210 FCFA. Entre le mercredi 5 juin 2024 où il cotait à 3 065 FCFA et le vendredi 7 juin 2024, le cours du titre SOGB a enregistré une hausse de 330 FCFA. Au 31 décembre 2023, la société a réalisé un résultat bénéficiaire de 5,270 milliards, projette de distribuer un dividende global brut de 4,968 milliards FCFA au plus tard le 30 septembre 2024.



En dehors de SOGB (plus 6,59% à 3 395 FCFA), le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (plus 2,56% à 1 000 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (plus 1,86% à 6 305 FCFA), AGL Ex Bolloré Côte d’Ivoire (plus 1,85% à 1 375 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (plus 1,27% à 400 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (moins 5,41% à 7 000 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 2,67% à 730 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 1,18% à 835 FCFA) et BICI Côte d’Ivoire (moins 1,04% à 10 000 FCFA).



La majorité des activités du marché est en repli. La valeur des transactions est ainsi passée de 9,488 milliards FCFA la veille à 1,165 milliard FCFA ce vendredi 7 juin 2024.



La capitalisation boursière du marché des actions enregistre une baisse de 13,129 milliards à 8 412,347 milliards de FCFA contre 8 425,476 milliards FCFA le jeudi 6 juin 2024.



Celle du marché obligataire est, par contre en hausse de 15,821 milliards, passant de 10 275,888 milliards FCFA la veille à 10 291,709 milliards FCFA ce vendredi 7 juin 2024.



Les indices connaissent une situation contrastée. C’est ainsi que l’indice BRVM Composite a enregistré une baisse de 0,16% à 226,12 points contre 226,48 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 enregistre une légère baisse de 0,07% à 112,90 points contre 112,98 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a progressé de 0,16% à 108,48 points contre 108,31 points la veille.



