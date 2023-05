BRVM : Le cours de l’action Solibra augmente de 10 415 FCFA depuis le début du mois de mai 2023.

En effet, le cours de cette valeur est passé de 70 210 FCFA le 2 mai 2023 à 80 625 FCFA à la fin de la séance de cotation de ce 5 mai 2023. Bien que n’ayant pas encore publié ses résultats annuels de 2022 ainsi que ceux du premier trimestre 2023, les investisseurs anticipent une future rentabilité de l’action Solibra Côte d’Ivoire qui affiche le cours de bourse le plus élevé du marché. Il faut souligner qu’au terme du premier semestre 2022, la Solibra Côte d’Ivoire affichait un résultat net en forte baisse de 80% à 3,153 milliards de FCFA.



Selon la direction de la société, la tendance anticipée pour le deuxième semestre 2022 devrait rester en ligne avec le précèdent. <<Dans ce cadre, avait-elle rassuré, afin de sécuriser sa structure financière et lui permettre ainsi de pouvoir continuer ses investissements stratégiques, la société lèvera durant le deuxième semestre 2022 deux emprunts bancaires d’un montant total de 35 milliards de FCFA durant la période.>> Il faut noter aussi que la société avait annoncé le 12 mai 2022, la fin de 25 ans de partenariat avec la firme Coca Cola.



Ainsi depuis le 30 juin 2022, la Solibra a arrêté la production et les opérations de commercialisation des produits Coca-Cola, Fanta, Sprite et Schweppes. De l’avis de la direction de Solibra, la fin de ce partenariat devrait avoir un impact limité sur les activités de la société, les produits Coca-Cola contribuant faiblement à l’excèdent brut d’exploitation global de l’entreprise. Ce qui est de nature à rassurer les investisseurs.





Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 80 625 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 7,43% à 2 170 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 5,90% à 5 295 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 5,00% à 630 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 3,73% à 695 FCFA).





Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,29% à 890 FCFA), Oragroup Togo (moins 6,05% à 2 250 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (plus 1,74% à 4 800 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 1,01% à 9 800 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (moins 0,81% à 5 500 FCFA).





La valeur des transactions a fortement remonté à l’issue de la séance de cotation de ce 5 mai 2023, s’établissant à 1,941 milliard de FCFA contre 756,026 millions de FCFA le 4 mai 2023.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 12,27 milliards, passant de 7387,774 milliards de FCFA la veille à 7400,044milliards de FCFA ce 5 mai 2023.



Celle du marché obligataire a enregistré une légère baisse de 2,505 millions FCFA, à 9945,956 milliards de FCFA contre 9948,461 milliards de FCFA la veille.

