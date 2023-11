BRVM : Le cours du titre Filtisac Côte d’Ivoire enregistre une hausse de 7,39%.

Le cours de cette valeur est en effet passé de 1 420 FCFA la veille à 1 525 FCFA ce 7 novembre 2023, soit une hausse de 105 FCFA. Il faut noter que depuis le vendredi 27 octobre 2023 où il cotait à 1 075 FCFA, ce titre est en hausse ininterrompue. Ainsi, entre cette date et le 7 novembre 2023, le cours du titre Filtisac Côte d’Ivoire connait une augmentation de 450 FCFA. Cette hausse se justifie par les bons résultats trimestriels de la société. Filtisac a en effet la société a réalisé un résultat courant avant impôts de 4,088 milliards de FCFA au troisième trimestre 2023, en forte hausse de 1901%par rapport au troisième trimestre 2022. Les investisseurs ont ainsi anticipé ces bons résultats trimestriels.



Filtisac Côte d’Ivoire figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours devançant de très loin les titres SMB Côte d’Ivoire (plus 2,07% à 9 850 FCFA), BOA Sénégal (plus 1,74% à 3 500 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 0,84% à 600 FCFA) et SETAO Côte d’Ivoire (plus 0,72% à 700 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SICOR Côte d’Ivoire (moins 7,43% à 4 360 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 7,34% à 1 325 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 4,76% à 600 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 3,36% à 575 FCFA) et BICICI Côte d’Ivoire (moins 2,90% à 6 700 FCFA).





La valeur des transactions est passé de 416,575 millions de FCFA la veille à 196,845 millions de FCFA ce mardi 7 novembre 2023.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une hausse de 1,068 milliard, à 7786,958 milliards de FCFA contre 7785,890 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché des obligations est par contre en baisse de 2,357 milliards, se situant à 10 364,465 milliards de FCFA contre 10 366,822 milliards de FCFA le lundi 6 novembre 2023.



Au niveau des indices, on note une légère embellie. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a légèrement progressé de 0,01% à 209,31 points contre 209,28 points la veille.



Il en est de même de l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) qui a gagné 0,09% à 105,49 points contre 105,40 points précédemment.



L’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une hausse de 0,14% à 101,16 points contre 101,02 points la veille.



Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 7 novembre 2023, le cours du titre Filtisac Côte d’Ivoire a enregistré une hausse de 7,39% au niveau de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Le-cours-du-titre-Fil...