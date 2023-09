BRVM : Le cours du titre Oragroup Togo enregistre une hausse de 7,17% ce 25 septembre 2023.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 2 510 FCFA le vendredi 22 septembre 2023 à 2 690 FCFA ce lundi 25 septembre 2023, soit une augmentation de 180 FCFA.

Ce titre se rapproche ainsi de son cours de 2 700 FCFA du mercredi 20 septembre 2023. Au 31 mars 2023, l’activité de Oragroup s’est soldée par un résultat net en baisse de 167%, s’établissant à -3,965 milliards de FCFA contre 5,888 milliards de FCFA au 31 mars 2022. Cette contreperformance provient de la baisse du résultat brut d’exploitation (RBE) de 3% et la hausse du coût net du risque essentiellement sur trois filiales. Devant cette situation, la direction de Oragroup avait promis << renforcer les actions de recouvrement sur les trois prochains trimestres pour normaliser la tendance.>> la direction de la banque n’a pas encore publié son rapport d’activité au titre du premier semestre 2023.







Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (plus 7,17% à 2 690 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 4,15% à 4 895 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (plus 3,33% à 6 200 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 2,73% à 565 FCFA) et SAFCA Côte d’Ivoire (plus 2,38% à 645 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres VIVO Energy Côte d’Ivoire (moins 4,91% à 775 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 4,00% à 1 200 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 3,41% à 850 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 1,76% à 16 700 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (moins 1,89% à 3 095 FCFA).





Au niveau des activités du marché, on note des fortunes diverses. C’est ainsi que la valeur totale des transactions est en baisse, passant de à 1,078 milliard de FCFA la veille à 352.271 millions de FCFA ce lundi 25 septembre 2023.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle est de nouveau en hausse de 12,213 milliards, se situant à 7868,253 milliards de FCFA contre 7856,040 milliards de FCFA le vendredi 22 septembre 2023.



Pour sa part. le marché obligataire est resté stationnaire à 10 151,059 milliards de FCFA t.





L’indice BRVM C (l’indice général de la Bourse) a progressé de 0,16% à 211,50 points contre 211,17 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a aussi enregistré une hausse de 0,14% à 106,20points contre 106,05 points la veille.



En revanche, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est toujours en baisse de 0,59% à 104,19 points contre 104,81 points précédemment.



