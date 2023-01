BRVM : Le marché enregistre de fortes transactions de plus de 5 milliards FCFA ce 17 janvier 2023

La valeur totale des transactions s’est en effet établie à 5,450 milliards de FCFA contre 254,601 millions de FCFA la veille. Depuis le début du mois de janvier, c’est la première fois que le marché enregistre un tel niveau de transactions. Les plus fortes transactions avant le 17 janvier remontent au 10 janvier 2023 avec 1,376 milliard de FCFA et au 4 janvier avec 1,280 milliard de FCFA.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est contractée de 23,046milliards, passant de 7330,372 milliards de FCFA le 16 janvier 2023 à 7307,326 milliards de FCFA ce 17 janvier 2023.



Celle du marché obligataire est aussi dans une logique baissière (- 19,914 milliards), à 8816,411 milliards de FCFA contre 8836,325 milliards de FCFA la veille.



Les trois indices connaissent à nouveau une évolution contrastée. L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a progressé de 0,23% à 96,29 points contre 96,07 points la veille. Quant à l’indice composite (l’indice général de la Bourse), il a cédé 0,31% à 196,42 contre 197,04 points la veille. En ce qui le concerne, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a fortement progressé de 1,43% à 99,44 points contre 98,04 points la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Société de distribution d’eau en Côte d’Ivoire (plus 7,37% à 5 100 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (plus 5,70% à 7 505 FCFA), ETI Togo (plus 5,26% à 20 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 3,85% à 1 350 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (plus 2,87% à 6 995 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,41% à 1 000 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 7,14% à 1 300 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 5,56% à 850 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (moins 4,27% à 6 500 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 3,61% à 800 FCFA).

