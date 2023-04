BRVM : Le marché enregistre la cession de 6,6 millions de titres ETI Togo durant la semaine du 27 mars 2023.

Selon CGF Bourse, 91% des volumes de cette cession ont été effectués lors des séances du 29, 30 et 31 mars 2023. <<Cependant, a souligné la SGI, malgré les bons résultats de la banque (+19% de croissance du produit net bancaire, et +15% du résultat net), elle a décidé de réduire son niveau de dividende de 31% occasionnant la chute du cours du titre de 15% en seulement 3 séances.>>



ETI Togo occupe la tête du Flop 3 des plus fortes baisses hebdomadaires de cours (-15,00% à 17 FCFA) suivie de BOA Mali (-5,79% à 1 220 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (-4.93% à 2 120 FCFA).



La plus forte hausse hebdomadaire de cours est réalisée par Bernabé Côte d’Ivoire avec +4,34%. Selon CGF Bourse, le titre efface ses pertes de la semaine du 20 mars 2023 car les investisseurs ont décidé de conserver le titre d’où la baisse des volumes transigés (1 395 titres échangés contre 4 092 la semaine d’avant). <<Le cours reste cloisonné entre 1 800 FCFA et 2 050 FCFA depuis le début d’année représentant un écart relatif de 13,88%>>, ajoute la SGI. La société avait enregistré un résultat net bénéficiaire de 1,80 milliard FCFA au 3ème trimestre 2022 contre 1,42 milliard au 3ème trimestre 2021 (+27%). L’entreprise n’a pas distribué de dividende depuis 2019.



Le Top 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours est occupé par Bernabé Côte d’Ivoire (+4,34% à 1 925 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (+1,80% à 5 090 FCFA) et BICICI Côte d’Ivoire (+1,59% à 6 400 FCFA).



Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière de 10 074 milliards FCFA au 31 mars contre une capitalisation de 10 100 milliards FCFA au 27 mars, soit une baisse de 0,25%. Selon CGF Bourse, cette régression de la capitalisation boursière du marché se justifie par le repli du cours des titres EOM.O3 - Etat du Mali 6,50% 2018 - 2025 et « ORGT.O2 - Oragroup SA 7,15% 2021 - 2028 ».



Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 1,82 milliard FCFA contre 718 millions FCFA la semaine précédente, soit une hausse de 153,2%.



Les transactions du marché ont porté principalement sur 100 000 titres transigés le 29 mars pour un montant global de 970 millions FCFA sur l’emprunt obligataire dénommé TPCI.O22 - TPCI 5.90% 2016 - 2026.



CGF Bourse note dans sa publication que sur la période du 27 au 31 mars 2023, l’intervention du Trésor public Ivoirien pour mobiliser un montant de 85 milliards FCFA a été la seule à être couverte à plus de 100% (100,29%). L’émission simultanée de l’Etat du Niger du 30 mars n’a été servie qu’à hauteur de 90% avec un taux marginal de 7% retenu par l’émetteur avec une maturité de 6 mois sur le bon assimilable du trésor (BAT). C’est aussi le seul Etat à retenir toutes les soumissions lors de son intervention. Les émetteurs ont donc sollicité le marché monétaire pour un montant global de 145 milliards FCFA. Les soumissions s’élèvent à un montant global de 140,8 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 97,13%. Le montant global retenu sur la semaine est de 133,8 milliards FCFA, soit un taux d’absorption de 95,02%.



