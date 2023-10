BRVM : Le titre BOA Côte d’Ivoire réalise la meilleure performance pour la seconde journée consécutive.

Cette valeur a enregistré en effet une hausse de son cours de 7,20% (après 7,49% la veille). Son cours passe ainsi de 6 670 FCFA le mercredi 11 octobre à 7150 FCFA ce jeudi 12 octobre 2023, soit une augmentation de 480 FCFA. En remontant au mardi 10 octobre avec un cours de 6205 FCFA, le prix de l’action BOA Côte d’Ivoire affiche une hausse de 945 FCFA. Le marché vient ainsi sanctionner positivement les bons résultats semestriels de cet établissement bancaire. En effet, au 30 juin 2023, la BOA COTE d’Ivoire a réalisé un résultat net de 16,568 milliards de FCFA, en progression de 93,30% par rapport au premier semestre 2022.



Après BOA Côte d’Ivoire, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 6,60% à 565 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 6,11% à 1 910 FCFA), SOGC Côte d’Ivoire (plus 4,29% à 3 650 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (plus 1,19% à 2 120 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres BOA Sénégal (moins 6,45% à 2 900 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 3,94% à 610 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 3,85% à 2 500 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 3,63% à 6 500 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 3,57% à 810 FCFA).



La valeur totale des transactions est encore en baisse, se situant à 372,007 millions contre 827,794 millions de FCFA le 11 octobre 2023.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est en hausse de 10,588 milliards, se situant à 7770,844 milliards de FCFA contre 7760,256 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché des obligations est aussi en légère baisse de 15 millions, passant de 10,190,761 milliards de FCFA la veille à 10 190,746 milliards de FCFA ce 12 octobre 2023.



Du côté des indices, on note une hausse générale. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi enregistré une progression de 0,14% à 208,88 points contre 208,59 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a enregistré aussi une hausse de 0,18% à 104,94 points contre 104,75 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige ((indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une progression de 0,18% à 101,43 points contre 101,25 points la veille.



Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 12 octobre 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre BOA Côte d’Ivoire réalisé, pour la seconde journée consécutive, la meilleure performance du marché des actions.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Le-titre-BOA-Cote-d-I...