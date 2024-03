BRVM : Le titre CFAO Côte d’Ivoire à la tête du Top5 des plus fortes hausses de cours avec 5,33%.

Ce titre, qui gomme son repli de 5,06% de la veille, voit le cours de son action passer de 750 FCFA à 790 FCFA ce mardi 5 mars 2024, soit une augmentation de 40 FCFA. En dehors de CFAO Côte d’Ivoire, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (plus 3,95% à 1 975 FCFA), BOA Mali (plus 3,94% à 1 450 FCFA), BOA Niger (plus 2,80% à 5 500 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 1,95% à 6 800 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Coris Bank International Burkina Faso (moins 5,91% à 8 600 FCFA), Oragroup Togo (moins 5,23% à 2 175 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 4,23% à 4 300 FCFA) NEI CEDA Côte d’ivoire (moins 4,17% à 690 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (moins 3,49% à 1 660 FCFA).



Au niveau des activités du marché, la valeur de ces transactions s’est établie à 412,912 millions de FCFA contre 631,683 milliards de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une baisse de 27,919 milliards, passant de 7922,818 milliards de FCFA la veille à 7 894,899 milliards de FCFA ce mardi 5 mars 2024.



Celle du marché des obligations, elle est en baisse de 700 millions, se situant à 10 280,717 milliards de FCFA contre 10 281,417 milliards de FCFA ce 4 mars 2024.



Les indices sont tous en repli. L’indice composite (indice général de la Bourse) a ainsi perdu 0,35% à 212,21 points contre 212,96 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a aussi enregistré une baisse de 0,38% à 106,72 points contre 107,12 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a régressé de 0,75% à 98,67 points contre 99,42 points la veille.

