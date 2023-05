BRVM : Le titre SETAO Côte d’Ivoire enregistre la meilleure performance hebdomadaire du marché des actions.

Dans sa publication qui couvre la période du 15 mai au 19 mai 2023, CGF Bourse note que cette performance est portée par un volume de 13 063 titres échangés contre 5 795 titres transigés la semaine précédente. <<Cette progression se justifie par le dynamisme des achats en fin de semaine, pour un titre ayant touché son plus bas sur un an à 850 FCFA durant la séance du 10 mai, soit une semaine plus tôt>>, ajoute la SGI. Celle-ci souligné par ailleurs que le titre a également perdu 27,66% de sa valeur entre le 26 avril et le 10 mai suite à la publication d’un résultat déficitaire de 70,54 millions FCFA en 2022, suscitant ainsi l’intérêt pour certains investisseurs à acquérir l’action à un cours bas et à le soutenir pour d’autres.





Le TOP3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours est occupé par SETAO Côte d’Ivoire (+13,33% à 1 020 FCFA), NEI-CEDA Côte d’Ivoire (+10,74% à 670 FCFA) et SITAB Côte d’Ivoire (+6,67% à 6 400 FCFA).



En revanche, la plus forte baisse hebdomadaire de cours est réalisée par AIR LIQUIDE Côte d’Ivoire avec -8,33%. << La baisse du cours du titre est due au manque de perspectives offertes par la société>>, analyse CGF Bourse. En effet, ajoute la SGI, après 4 années consécutives de résultats déficitaires (2017 à 2020), la société a réalisé un exercice soldé par un résultat bénéficiaire en 2021 (727,4 milliards FCFA) qui s’est poursuivi en 2022 mais avec un repli de 44,57% par rapport à 2021. <<Cela a refroidi les investisseurs qui avaient des attentes bien au-delà des chiffres présentés par la société, ce qui explique la baisse progressive du cours de l’action dont celle de 8,33% enregistrée sur cette semaine>>note CGF Bourse.



Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine sous revue avec une capitalisation boursière de 10 149 milliards FCFA au 19 mai contre 9 901 milliards FCFA au 15 mai, soit une hausse de 2,5%. Selon CGF Bourse, cette progression de la capitalisation boursière se justifie par la première cotation des emprunts obligataires EOM.O11 (ETAT DU MALI 6,40% 2023-2030) et TPCI.O79 (TPCI 5,75% 2023-2030) de l’Etat du Mali et de l’Etat de Côte d’Ivoire.



Au terme de la semaine du 15 au 19 mai 2023, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 214,4 millions FCFA contre 736,73 millions FCFA la semaine précédente, soit une baisse de 70,9%. Selon CGF Bourse, les transactions du marché portent principalement sur 16 527 titres transigés le 17 mai 2023 sur l’emprunt obligataire FORBT.O1 dénommé « FCTC ORABANK 7% 2021-2026 » pour un montant global de 147,36 millions FCFA.



Sur un autre registre, la SGI note dans sa Revue que sur la période du 16 au 19 mai 2023, les montants sollicités par les trésors des pays de l’UMOA sur le marché des titres publics ont été couvert par le marché qui a offert 24,11% de plus que les besoins initiaux des Etats. Les taux d’absorption sont compris entre une fourchette de 55% pour le Togo en raison des taux et des prix proposés sur le BAT 6 mois et l’OAT 5 ans, et de 100% pour la Côte d’Ivoire. Les émetteurs ont sollicité le marché monétaire pour un montant global de 130 milliards FCFA contre 165 milliards FCFA la semaine précédente, soit une baisse des besoins de 21%. Les soumissions s’élèvent à un montant global de 161,34 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 124%. Le montant global retenu est de 133,73 milliards FCFA, soit un taux d’absorption de 83%.



Source : Le titre SETAO Côte d'Ivoire enregistre la meilleure performance hebdomadaire du marché des actions avec une hausse de +13,33% de son cours, selon la Revue Hebdomadaire, une publication spécialisée de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

