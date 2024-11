BRVM : Le titre SMB Côte d’Ivoire à la tête du Top 5 pour la seconde journée consécutive.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Novembre 2024 à 18:34 | | 0 commentaire(s)|

Le cours de cette valeur est passé de 10 405 FCFA la veille à 11 000 FCFA ce vendredi 8 novembre 2024, soit une augmentation de 405 FCFA. Entre le 6 novembre 2024 où il cotait à 9 685 FCFA et le 8 novembre 2024, le cours de SMB Côte d’Ivoire a augmenté de 1 315 FCFA. Au 30 septembre 2024, la société SMB a vu son résultat net baisser de 56% à 5,374 milliards FCFA. Les investissements ont certainement été rassurés par la direction de l’entreprise qui estime en perspectives pour le quatrième trimestre 2024 que << la poursuite de l’important programme routier de l’état de Côte d’Ivoire (Plan National de Développement de 2020a 2025) et le Projet de connectivité Rural (PCR de 2023 à 2029) permettront une reprise des ventes à la hausse.>>



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SMB Côte d’Ivoire (plus 5,72% à 11 000 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 4,29% à 4 500 FCFA), compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 3,10% à 2 325 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (plus 3,00% à 12 000 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (plus 2,80% à 2 390 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (moins 6,90% à 405 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 4,76% à 1 100 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 2,73% à 3 210 FCFA), AGL ex Bolloré Côte d’Ivoire (moins 2,44% à 1 400 FCFA) et Solibra Côte d’Ivoire (moins 2,04% à 14 200 FCFA).



La valeur des transactions s’est située à 773,376 millions FCFA contre 3,435 milliards FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une hausse de 40,539 milliards FCFA, en passant de 9 703, 365 milliards FCFA la veille à 9743,904 milliards FCFA ce vendredi 8 novembre 2024.



Celle du marché obligataire s’est établie à 10 503,545 milliards FCFA contre 10 500,863 milliards FCFA la veille, soit une hausse de 2,682 milliards.



Les indices sont pour la troisième journée consécutive en hausse. L’indice BRVM Composite a progressé de 0,42% à 271,33 points contre 270,20 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il est en hausse de 0,45% à 135,64 points contre 135,03 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige a gagné 0,64% à 113,18 points contre 112,46 points la veille.



Oumar Nourou





Source : A l’issue de la séance de cotation de ce vendredi 8 novembre 2024, le titre SMB (Société Multinationale de Bitumes) Côte d’Ivoire figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours pour la seconde journée consécutive.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Le-titre-SMB-Cote-d-I...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook