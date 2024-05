BRVM : Le titre Sucrivoire en tête des meilleures performances de hausse de cours avec 6,98%.

Le cours de cette valeur est passé de 430 FCFA la veille à 460 FCFA ce lundi 6 mai 2024, soit une augmentation de 30 FCFA. Sucrivoire gomme ainsi la baisse de 6,52% enregistrée sur son cours le vendredi 3 mai 2024.



Après Sucrivoire, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA), Oragroup Togo (plus 3,26% à 2 060 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 2,96% à 1 740 FCFA) et Nestlé Côte d’Ivoire (plus 2,90% à 7 100 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, on retrouve les titres Palm Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 5 735 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 7,43% à 2 180 FCFA), AGL Côte d’Ivoire (moins 7,30% à 1 460 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (moins 6,90% à 405 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (moins 2,89% à 1 845 FCFA).



Les activités du marché sont toutes en baisse. La valeur des transactions s’est ainsi établie à 382,436 millions FCFA contre 968,441 millions FCFA le vendredi 3 mai 2024.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 1,769 milliard, passant de 8 154, 581 milliards de FCFA la veille à 8 152,812 milliards de FCFA ce lundi 6 mai 2024.



Celle du marché obligataire se retrouve avec un repli de 5,565 milliards, se situant à 10 276,025 milliards FCFA contre 10 281,590 milliards FCFA le vendredi 3 mai 2024.



On une troisième baisse consécutive des indices. L’indice BRVM Composite a enregistré ainsi perdu 0,02% à 219,15 points contre 219,19 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 a enregistré une baisse de 0,04% à 109,94 points contre 109,98 points précédemment.



L’indice BRVM Prestige se retrouve avec une baisse de 0,55% à 102,53 points contre 103,10 points la veille.



