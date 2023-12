BRVM : Légère hausse de 7,405 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 27 décembre 2023.

Cette capitalisation est en effet passé de 7 869,928 milliards de FCFA la veille à 7877,333 milliards de FCFA ce mercredi 27 décembre 2023. Cette légère augmentation est consécutive à celle de l’indice composite qui a gagné 0,09% à 211,74 points contre 211,54 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il est aussi dans la même dynamique, enregistrant une légère hausse de 0,11% à 106,52 points contre 106,40 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en légère baisse de 0,43% à 99,75 points contre 100,18 points la veille.



Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle est aussi en baisse de 11,446 milliards, passant de 10 285,579 milliards de FCFA le mardi 26 décembre 2023 à 10 274,133 milliards de FCFA ce mercredi 27 décembre 2023.



La valeur totale des transactions s’est établie à 601,657 millions de FCFA contre 865,252 millions de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Sénégal (plus 3,75% à 2 490 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 3,60% à 1 295 FCFA), Sonatel Sénégal (plus 1,07% à 17 985 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 0,99% à 1 020 FCFA) et Orange Côte d’Ivoire (plus 0,95% à 10 600 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Niger (moins 7,19% à 5 100 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 3,90% à 740 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 3,07% à 15 605 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 2,20% à 445 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 2,17% à 2 025 FCFA).



Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Legere-hausse-de-7405...