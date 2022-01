BRVM : Légère progression hebdomadaire de la capitalisation boursière globale

Cette capitalisation est en effet passée de 13 297 milliards de FCFA le 7 janvier à 13 423 milliards de FCFA le 14 janvier. Toutefois, par rapport au 3 janvier 2022, elle a enregistré une variation moins soutenue de 0,76%.



Quant au Price Earning Ratio (PER), il a également légèrement progressé, passant de 13,50 la semaine du 7 janvier à 13,61 la semaine du 14 janvier.

En revanche, la Revue de CGF Bourse signale une baisse du rendement moyen du marché qui se situe à 6,01% contre 6,11% au terme de la semaine du 7 janvier 2022.



Concernant le marché actions, CGF Bourse indique que la plus forte hausse hebdomadaire de cours est le fait de FILTISAC Cote d’Ivoire avec +9,68%. << Le titre FILTISAC a connu un début d’année très profitable à la BRVM>>, analyse cette SGI, ajoutant que l’action a enregistré une hausse de plus de 6% depuis le 03 janvier après avoir terminé la séance du 07 janvier à 1 550 FCFA. Près de 8 000 titres ont été échangés cette semaine. <<La dynamique est toujours porteuse, et techniquement le titre semble voir le bout du tunnel avec un rebond technique hebdomadaire à 1 700 FCFA>>, analyse encore CGF Bourse qui rappelle que la société a subi une perte de 450 millions FCFA au 3ème trimestre 2021.

Le top 3 de CGF Bourse est occupé respectivement par FILTISAC Cote d’Ivoire (+9,68% à 1 700 FCFA), SETAO Cote d’Ivoire (+7,86% à 755 FCFA) et Total Cote d’Ivoire (+6,83% à 2 190 FCFA).



La plus forte baisse hebdomadaire de cours est réalisée par SICOR Cote d’Ivoire avec -14,43%. Selon CGF Bourse, le titre est fébrile depuis ses records. <<Après quatre semaines consécutives en hausse, l’action a du mal à enchaîner après avoir inscrit un record absolu à 5 785 FCFA lors de la séance de 07 janvier>>, note cette SGI dans sa revue. Elle continue son analyse, estimant que l’action perdait 10% entre le 03 janvier 2022 (5 500 FCFA) et le 14 janvier 2022 (4 950 FCFA). <<Ce recul s’explique par le ralentissement du rythme de progression des produits alimentaires à cela s’ajoute des prises de bénéfices qui peuvent néanmoins paraître légitimes au regard des investisseurs qui se montrent prudents>>, souligne la Revue de CGF Bourse.



Le compartiment obligataire a clôturé la semaine sous revue avec une capitalisation boursière à 7 279 milliards FCFA contre 7 226 milliards FCFA la semaine précédente, soit un rebond de 0,73%. Selon CGF Bourse, cette embellie résulte de la nouvelle cotation de l’emprunt obligataire dénommé ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028. 5 000 000 d’obligations ORAGROUP ont été admises au compartiment des obligations de la BRVM, pour une capitalisation boursière de 50 milliards FCFA. La valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 501 millions FCFA contre 483 millions FCFA, soit une progression de 3,72% par rapport à la semaine précédente, essentiellement portée par l’emprunt obligataire « TPCI.O51 - TPCI 5,80% 2020-2027 » pour un montant de 280 millions FCFA lors de la séance du 12 janvier 2022.



Sur la période du 10 au 14 janvier 2022, les Etats membres de l’UEMOA sont intervenus sur le marché monétaire pour une levée de dette d’un montant de 97,50 milliards FCFA et les investisseurs ont proposé un montant de 381,54 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 391,3%. Les émetteurs ont retenu un montant de 106 milliards FCFA soit un taux d’absorption de 27,8%. Selon CGF Bourse, l’émission la plus prisée sur la semaine a été celle des Obligations Assimilables du Trésor du Sénégal avec un taux de couverture de 479% pour un montant global proposé de 179,63 milliards FCFA.





