BRVM : Les activités du marché démarrent la semaine du 27 février en vert.

C’est ainsi que les trois indices phares de la Bourse ont tous clôturé en hausse. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi légèrement progressé de 0,06% à 205,49 points contre 205,37 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a gagné 0,25% à 102,06 points contre 101,81 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) enregistre une légère hausse de 0,07% à 106,33 points contre 106,26 points la veille.



La valeur totale des transactions s’est élevée à 2,011 milliards de FCFA contre 642,555 millions de FCFA précédemment.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est en hausse de 4,669 milliards de FCFA, passant de 7640,163 milliards de FCFA la veille à 7644,832 milliards de FCFA ce 27 février 2023.





Celle du marché obligataire est aussi en progression de 4,761 milliards FCFA à 9858,639 milliards de FCFA contre 9853,878 milliards de FCFA le 24 février 2023.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (plus 6,67% à 960 FCFA), SICOR Côte d’Ivoire (plus 6,56% à 6 500 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 6,50% à 5 650 FCFA), BOA Bénin (plus 3,83% à 6 645 FCFA) et Sonatel Sénégal (plus 1,63% à 15 945 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 7,32% à 1 140 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 5,66% à 5 000 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 4,07% à 825 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 4,00% à 1 200 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (moins 3,89% à 2 100 FCFA).



Oumar Nourou





Les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont démarré la semaine du 27 février en vert avec des hausses variables.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Les-activites-du-marc...