BRVM : Les indices BRVM C et BRVM 30 consolident leur embellie.

L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi progressé de 1,32% (après +0,29% précédemment) à 213,70 points contre 210,91 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a aussi enregistré une hausse de 1,49% (après +0,31% la veille) à 107,72 points contre 106,14 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est resté stable à 100,08 points.



Cette embellie des indices a impacté positivement la capitalisation du marché des actions qui s’est établie à 7950,333 milliards de FCFA contre 7846,382 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 103,951 milliards de FCFA.



Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle a renoué avec la hausse, passant de 10 286,548 milliards de FCFA la veille à 10 287,766 milliards de FCFA ce 29 novembre 2023 (+1,218 milliards).



La valeur totale des transactions s’est établie à 822,412 millions contre 393,444millions la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (plus 7,49% à 2 440 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (plus 6,00% à 6 800 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 5,50% à 11 500 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 4,65% à 900 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (plus 2,88% à 9 100 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,12% à 3 850 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 6,67% à 5 780 FCFA), Total Sénégal (moins 5,22% à 2 450 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 4,37% à 1 750 FCFA) et BICICI Côte d’Ivoire (moins 3,60% à 6 700 FCFA).



