BRVM : Les indices phares se trouvent en zone rouge en début de semaine.

L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a enregistré un repli de 0,17% (après une forte baisse de 1,40% précédemment) à 209,56 points contre 209,92 points la veille.



Il en est de même de l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), qui a cède 0,20% (après la baisse de 1,46% la veille) à 105,49 points contre 105,70 points précédemment.



Pour ces deux indices, la baisse de la veille à fortement été réduite.

Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) s’est enfoncé en enregistrant une baisse de0,49% (après une hausse de 0,02% précédemment) à 98,28 points contre 98,76 points la veille.





Concernant les autres activités du marché, la valeur totale des transactions est en légère baisse, passant de 603,283 millions de FCFA la veille à 572 millions de FCFA ce lundi 4 décembre 2023.



La capitalisation du marché des actions enregistré pour sa part un repli de 13,52 milliards à 7796,138 milliards de FCFA contre 7809,658 milliards de FCFA le vendredi 1er décembre 2023.



Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle est toujours en baisse de 1,875 milliards, à 10 286,728 milliards de FCFA contre 10 288,603 milliards de FCFA la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (plus 7,38% à 2 620 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 6,61% à 1 290 FCFA), BOA Niger (plus 5,56% à 5 700 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 5,08% à 1 240 FCFA) et Crown SIEM Côte d’Ivoire (plus 4,55% à 805 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 3,66% à 790 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 2,63% à 1 850 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 2,41% à 810 FCFA), Total Sénégal (moins 2,08% à 2 350 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (moins 1,84% à 16 000 FCFA).



Oumar Nourou

Le début de semaine est un peu coloré avec des indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) qui se trouvent en zone rouge à l’issue de la séance de cotation de ce 4 décembre 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Les-indices-phares-se...