BRVM : Nestlé Côte d’Ivoire à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours ce 26 avril 2023.

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Avril 2023

Cette valeur voit son cours passer de 6 990 FCFA la veille à 7 500 FCFA ce 26 avril 2023, soit une augmentation de 7,30%. Les investisseurs sanctionnent ainsi positivement les bons résultats trimestriels de la société. Nestlé Côte d’Ivoire a en effet réalisé un résultat net bénéficiaire de 3,3 milliards de FCFA au 1er trimestre 2023 contre un montant excédentaire de 2,2 milliards de FCFA à la même période de l’année dernière soit une hausse de 51,2%. Selon la direction de l’entreprise, cette hausse provient des initiatives de réduction de coût dans les opérations de la société ainsi que des augmentations de prix pour atténuer les impacts de la hausse des cours des matières premières.



Dans le classement du TOP 5, Nestlé Côte d’Ivoire est suivie respectivement par Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 5,38% à 685 FCFA), CFA0 Côte d’Ivoire (plus 4,67% à 785 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 2,17% à 705 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 1,61% à 630 FCFA).





Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres BOA Côte d’Ivoire (moins 9,91% à 4 590 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 7,45% à 10 160 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 7,17% à 1 100 FCFA), Total Sénégal (moins 2,39% à 2 655 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (moins 1,93% à 7 355 FCFA).



Contrairement à la séance de la veille, les activités du marché ont toutes connu une baisse. La valeur des transactions s’est établie à 1,051 milliard de FCFA contre 1,146 milliard de FCFA le 25 avril 2023.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle connait une baisse de 8,61 milliards, passant de 7392,799 milliards de FCFA la veille à 7384,189 milliards de FCFA ce 26 avril.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 1,792 milliards, à 9962,359 milliards de FCFA contre 9964,151 milliards de FCFA la veille.



Du côté des indices, on note une baisse générale. C’est ainsi que l’indice composite (l’indice général de la Bourse) a enregistré une contraction de 0,12% à 198,49 points contre 198,72 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) s’est replié de 0,11% à 99,60 points contre 99,71 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une baisse de 0,21% à 102,82 points contre 103,04 points la veille.



Oumar Nourou













Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Nestle-Cote-d-Ivoire-...

