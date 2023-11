BRVM : Oragroup Togo à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours pour la seconde fois consécutive.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Novembre 2023 à 16:55 | | 0 commentaire(s)|

Le cours de cette valeur enregistre en effet une progression de plus 6,56% à 2 600 FCFA après plus 7,49% à 2 440 FCFA la veille. Pourtant, Oragroup Togo avait réalisé au terme du 3eme trimestre 2023 un résultat net en net recul par rapport à la même période l’année dernière pour s’établir à –27,4 milliards FCFA mais en amélioration par rapport aux performances du mois de juin 2023.



Après Oragroup Togo, le Top 5 est occupé respectivement par les titres BICICI Côte d’Ivoire (plus 3,43% à 6 930 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 2,06% à 495 FCFA), Africa Global Logistics Côte d’Ivoire (plus 2,04% à 1 500 FCFA) et ECOBANK Côte d’Ivoire (plus 1,02% à 6 900 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 7,34% à 820 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,01% à 3 580 FCFA), ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 4,11% à 1 050 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (moins 3,23% à 600 FCFA).



Au niveau des activités du marché, la valeur totale des transactions passe de 822,412 millions la veille à 396,261millions ce jeudi 30 novembre 2023.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une baisse de 29,584 milliards, passant de 7950,333 milliards de FCFA la veille à 7920,749 milliards de FCFA ce 30 novembre 2023.



Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle est à nouveau en hausse de 22,577 milliards, à 10 310,343 milliards de FCFA contre 10 287,766 milliards de FCFA la veille.



Tous les indices sont en baisse. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi régressé de 0,37% à 212,91 points contre 213,70 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a aussi enregistré une baisse de 0,42% à 107,27 points contre 107,72 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en forte baisse de 1,34% à 98,74 points contre 100,08 points la veille.



Oumar Nourou











Source : Le titre Oragroup Togo figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours pour la seconde fois consécutive à l’issue de la séance de cotation de ce jeudi 30 novembre 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Oragroup-Togo-a-la-te...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook