BRVM : Poursuite de la baisse de la capitalisation des actions ce 6 septembre

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Septembre 2021 à 20:39

Cette capitalisation est passée de 5 311,226 milliards de FCFA la veille à 5306,216 milliards de FCFA à la fin de la séance de cotation de ce lundi, soit une baisse de 5,01 milliards de FCFA. En l’espace de deux séances, la capitalisation des actions s’est rabaissée de 13,257 milliards de FCFA.



Quant à celle du marché obligataire, elle est de nouveau en hausse de 29,019 milliards de FCFA, se situant 7117,474 milliards de FCFA contre 7088,455 milliards de FCFA la veille.



La valeur totale des transactions est, de son côté, en baisse, passant de 1,388 milliard de FCFA précédemment à 996,386 de FCFA ce lundi 6 septembre 2021.



L’indice BRVM 10 est reste stationnaire à 139,44 points. Quant à l’indice BRVM Composite, il a enregistré une légère baisse de 0,07% à 176,36 points contre 176,48 points la veille.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (plus 2,30% à 2000 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 2,04% à 5 000 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 1,86% à 820 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 1,37% à 1 850 FCFA) et Compagnie ivoirienne d’électricité (plus 1,25% à 2 030 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Servair Abidjan (moins 6,43% à 1 310 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 5,77% à 735 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 5,45% à 1 245 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 4,00% à 4 800 FCFA) et BOA Côte d’Ivoire (moins 2,33% à 4 610 FCFA).

Source : La baisse de la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) entame le vendredi 3 septembre 2021, s'est poursuivie à l'issue de la séance de cotation de ce lundi 6 septembre 2021.

