BRVM : Poursuite de la baisse de la capitalisation du marché obligataire

Cette capitalisation est passée de 10 115,108 milliards de FCFA la veille à 10 113,510 milliards de FCFA ce 1er juin 2023.



Celle du marché des actions enregistre aussi une baisse de 17,214 milliards, à 7256,073 milliards de FCFA contre 7273,287 milliards de FCFA le 31 mai 2023.



Quant à la valeur des transactions, elle s’est rehaussée, en passant de 494,899 millions de FCFA la veille à 723,238 millions de FCFA.



Tous les indices sont en baisse. L’indice composite (l’indice général de la Bourse), réalise la plus forte baisse avec -0,24% à 195,04 points contre 195,51 points la veille.



Quant à l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une baisse de 0,17% à 99,27 points contre 99,44% points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre le plus faible repli, soit -0,09% à 97,75 points contre 97,84 points précédemment.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SIB Côte d’Ivoire (plus 1,92% à 5 045 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 0,88% à 3 450 FCFA), SICABLE Côte d’Ivoire (plus 0,50% à 1 005 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 0,46% à 1 095 FCFA) et Palm Côte d’Ivoire (moins 0,10% à 9 800 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Solibra Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 73 075 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 3,76% à 640 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 2,88% à 1 350 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 2,36% à 620 FCFA) et BOA Mali (moins 2,31% à 1 270 FCFA).

Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Poursuite-de-la-baiss...