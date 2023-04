BRVM : Poursuite de la tendance baissière de la capitalisation du marché des obligations.

Cette capitalisation s’est établie à 10 012,490 milliards de FCFA contre 10 014,188 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 1,698 milliard de FCFA.



Quant à celle du marché des actions, elle connait une augmentation de 427 millions, passant de 7444,807 milliards de FCFA la veille à 7445,234 milliards de FCFA ce 12 avril 2023.



La valeur des transactions s’est établie à 494,575 millions de FCFA contre 314,364 millions FCFA la veille.



L’indice composite (l’indice général de la Bourse) est stationnaire à 200,13 points.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a légèrement progressé de 0,01% à 100,12 points contre 100,11 points la veille.



L’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré la plus forte hausse avec 1,14% à 103,62 points contre 102,45points la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres ETI Togo (plus 5,98% à 18 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 4,06% à 4 995 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 2,89% à 2 850 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 2,50% à 1 230 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (plus 2,38% à 2 150 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Bolloré Côte d’Ivoire (moins 3,45% à 1 400 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 2,72% à 1 250 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 1,84% à 8 000 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Bereby Côte d’Ivoire (moins 1,61% à 5 500 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (moins 1,61% à 5 210 FCFA).



Oumar Nourou

