BRVM : Total Sénégal enregistre la meilleure performance de hausse de cours ce 9 mai 2023.

Total Sénégal, qui gomme sa baisse de 5,75% de la veille, voit ainsi son cours de bourse passer de 2 460 FCFA à 2 635 FCFA ce 9 mai 2023, soit une augmentation de 175 FCFA. Les investisseurs anticipent la prochaine distribution d’un dividende brut global de 8,475 milliards de FCFA dont la date n’est pas encore précisée par la direction de la société.



Total Sénégal a réalisé au terme de l’exercice 2022 un résultat net de 8,475milliards FCFA en forte augmentation de 81% par rapport à l’exercice 2021. Cette hausse résulte des effets stocks positifs sur le gasoil et l’aviation consécutifs à la hausse des cours du pétrole mais aussi des marges commerciales plus significatives sur les produits lubrifiants réseau &consommateurs et de dividendes plus importants reçus des filiales de la société en 2022. Le chiffre d’affaires hors taxes a connu aussi une hausse de + 20,8% à 477,813 milliards de FCFA.



Total Sénégal occupé la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours devant les titres Oragroup Togo (plus 6,82% à 2 350 FCFA), UNIWAX Côte d’Ivoire (plus 3,01% à 685 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 1,12% à 900 FCFA) et Orange Côte d’Ivoire (plus 1,06% à 9 500 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Palm Côte d’Ivoire (moins 2,34% à 9 600 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 1,64% à 600 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 1,60% à 920 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Bereby Côte d’Ivoire (moins 1,21% à 5 305 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 0,71% à 700 FCFA).



La valeur des transactions s’est rabaissée à 369,263 millions de FCFA contre 972,512 millions de FCFA la veille.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 26,296 milliards, passant de 7399,002 milliards de FCFA la veille à 7425,298 milliards de FCFA ce 9 mai 2023.



Celle du marché obligataire s’est établie à 9927,518 milliards de FCFA contre 9931,964 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 4,446 milliards.



Concernant les indices phares, c’est l’embellie après le repli de la veille. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi progressé de 0,36% à 199,59 points contre 198,88 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre aussi une hausse de 0,38% à 99,83 points contre 99,45 points précédemment.



L’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), enregistre une hausse de 0,13% à 101,98 points contre 101,85 points précédemment.

Oumar Nourou



Le titre Total Sénégal, spécialisée dans la distribution de produits d’hydrocarbures, a réalisé à l’issue de la journée de cotation de ce mardi 9 mai 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la meilleure performance de hausse de cours avec +7,11%.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Total-Senegal-enregis...