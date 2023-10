BRVM : Tous les indices phares se mettent au vert en fin de semaine

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Octobre 2023 à 18:50 | | 0 commentaire(s)|

La plus forte progression est réalisée par l’indice BRVM Prestige ((indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) avec 1,18% à 102,04 points contre 100,85 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM C (l’indice général de la Bourse) enregistre une hausse de 0,61% à 210,05 points contre 208,78 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a enregistré une progression de 0,51% à 105,68 points contre 105,14 points précédemment.



Au niveau des autres activités du marché, la valeur totale des transactions est en baisse, s’établissant à 614,556 millions de FCFA contre 1,177 milliard de FCFA la veille.



Par contre, du fait de la hausse des indices, la capitalisation boursière du marché des actions est en augmentation de 47,28 milliards, passant de 7767,286 milliards de FCFA le 5 octobre 2023 à 7814,566 milliards de FCFA ce vendredi 6 octobre 2023.



Quant à celle du marché obligataire, elle est en baisse de 18,51 milliards, passant de 10 218,966 milliards de FCFA à 10 200,456 milliards de FCFA ce 6 octobre 2023.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 83 740 FCFA), Total Sénégal (plus 7,22% à 2 895 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (plus 6,04% à 7 895 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (plus 3,82% à 7 195 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (plus 2,67% à 770 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,06% à 5 000 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 5,43% à 610 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 0,85% à 1 160 FCFA), BOA Sénégal (moins 0,61% à 3 280 FCFA) et SETAO Côte d’Ivoire (moins 0,48% à 1 045 FCFA).



Oumar Nourou





Source : Après une situation contrastée la veille et une baisse ininterrompue durant plusieurs journées, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont tous clôturé la séance de cotation de ce vendredi 6 octobre 2023 en vert.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Tous-les-indices-phar...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook