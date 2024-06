BRVM : Vigoureuses hausses des trois indices phares de la Bourse ce 13 juin 2024.

L’indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,77% à 227,59 points contre 225,85 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,82% à 113,57 points contre 112,65 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige s’est fortement rehaussé de 1,03% à 107,86 points contre 106,76 points la veille.



La valeur des transactions s’est établie à 1,654 milliard FCFA contre 2,016 milliards FCFA le mercredi 12 juin 2024.



De son côté, la capitalisation du marché des actions enregistre une augmentation de 64,663 milliards, passant de 8 402,245 milliards FCFA la veille à 8 466,908 milliards FCFA ce jeudi 13 juin 2024.



Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle est en baisse de 3,342 milliards, se situant à 10 290,308 milliards FCFA contre 10 293,650 milliards FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (plus 7,26% à 1 700 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 6,87% à 3 580 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 4,96% à 740 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 4,67% à 7 400 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 4,19% à 870 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Bénin (moins 6,60% à 6 300 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 3,13% à 775 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 2,44% à 10 000 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 1,53% à 5 795 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (moins 1,41% à 7 000 FCFA).

Adou FAYE