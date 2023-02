Babacar Diagne à la session de clôture du colloque du REFRAM : Le cadre juridique de la régulation des contenus en ligne, un thème prioritaire Le président de la Plateforme des Régulateurs de l’Audiovisuel des pays membres de l’UEMOA et de la Guinée (PRA-UEMOA-GUINEE), Vice-président du Réseau Francophone des Régulateurs des médias (REFRAM) et président du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) du Sénégal, a présidé, le lundi 13 février 2023, à Niamey, la session de clôture du Colloque international du Réseau Francophone des Régulateurs des médias (REFRAM) sur "Le cadre juridique de la régulation des contenus en ligne", organisé par le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Niger.



Dans son discours, le Président de la Plateforme a rendu, au nom de ses collègues, un vibrant hommage au Président du Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Niger Dr SANI Kabir qui a organisé la première d’une série de rencontres qui seront consacrées à la régulation des Plateformes numériques et des contenus en ligne qui constitue un thème prioritaire de la feuille de route 2022-2024 du REFRAM mais aussi de l’ensemble des organes de régulation, individuellement pris ou dans le cadre des Réseaux d’instances de régulation.



Il a salué la présence des Présidents de quatre (04) Réseaux importants pour la régulation en Afrique à savoir le Réseau Francophone des Régulateurs des Médias (REFRAM), le Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC), la Plateforme des Régulateurs de l’Audiovisuel des pays membres de l’UEMOA et de la Guinée (PRA-UEMOA-GUINEE) et la Plateforme des Régulateurs de l’Audiovisuel et de la Communication des Etats de l’Afrique centrale (PRAC-CEEAC).Il a aussi remercié les Présidents, Chefs de délégations et membres des Délégations, qui ont honoré par leur présence, le Colloque International de Niamey qui s’est tenu les 12 et 13 février 2023..



Le Président de la Plateforme et Président du CNRA qui a également présidé la session relative à la mise en place du Comité chargé de l’élaboration des recommandations du Colloque International a appelé à une mise en œuvre effectives des importantes recommandations adoptées par les Participants au Colloque International.



Le Comité chargé de l’élaboration des recommandations du Colloque International du REFRAM a été présidé par le Directeur de cabinet du Président du CNRA.



