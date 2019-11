Babacar Diagne précise: " C'est le code de la presse qui interdit la publicité de la dépigmentation et non le Cnra"

Le président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) tient à apporter quelques précisions concernant son communiqué publié mardi sur la publicité des produits de dépigmentation. ,Joint par I-radio, Babacar Ndiaye a clairement fait savoir que ce n’est pas l’autorité de régulation, dont il dirige, qui interdit la publicité des produits de dépigmentation mais, c’est plutôt le code de la presse.



« C’est juste à préciser que certaines titres ne sont pas exactes parce que les gens disent le Cnra interdit ( …) Je voudrais dire que ce n'est pas le Cnra, mais plutôt le code de la presse qui interdit la promotion des produits de dépigmentation dans son article 112.



Donc, c’est le respect de la loi que nous avons demandé », souligne l’ancien directeur de la Rts (Radiodiffusion télévision sénégalaise) .

