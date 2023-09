Babacar Diop candidat à la Présidentielle De 2024:«Là où Karim et Khalifa sont candidats, Sonko doit valablement l’être»

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Septembre 2023 à 11:29 | | 0 commentaire(s)|

Notto Gouye Diama, dans le département de Tivaouane, a été hier la dernière étape de la tournée politique de Dr Babacar Diop, président du parti les Forces démocratiques du Sénégal(FDS)/Les Guelwars et candidat à la Présidentielle de 2024. Il n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour «déshabiller» le PM Amadou Bâ, actuel premier du Sénégal, qu’il a peint sous les traits de candidat des lobbies. Justement sur la question de la candidature, il estime qu’il n’appartient pas au Président Macky Sall de choisir les candidats.



Sur ce même registre, il est d’avis qu’Ousmane Sonko doit être libéré ; et là où Karim et Khalifa sont candidats, il peut bien l’être valablement. « Amadou Bâ a été l’inspirateur du Plan Sénégal émergent (PSE). Aujourd’hui, si nous faisons le bilan du PSE, on peut en conclure que cela est un échec. Le PSE est une catastrophe morale.D’ailleurs, c’est ce qui justifie l’émigration clandestine, ce suicide collectif, à l’origine des milliers de jeunes qui meurent en pleine mer. Amadou Bâ estle candidat de la mafia politico-affairiste. Il est le candidat de la corruption, de la prévarication, de la concussion, de la soumission du pays aux intérêts étrangers», signale-t-il, nous apprend L'As.



Dr Babacar Diop est d’avis que le peuple sénégalais doit se tenir debout et aspirer au changement. «Nous ne l’accepterons pas. Aujourd’hui, les élites, les médias corrompus, les pseudo-analystes corrompus de ce pays se sont arrangés pour nous l’imposer. Pour la prochaine Présidentielle, il s’agit moins d’élire un Président que de voter pour un projet de changement pour une alternative démocratique et sociale», confie-t-il.



D’après lui, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar est au cœur des politiques économiques désastreuses, l’alpha et l’oméga du Plan Sénégal Emergent (PSE), d’abord en tant de ministre des Finances, puis en tant que Chef du gouvernement, ettoutes ses politiques sont marqués par des échecs cuisants. Dr Babacar Diop note que son parti politique FDS/Les Guelwaars incarne le changement. «Nous refusons donc la continuité et la soumission aux intérêts étrangers que Macky Sall veut nous imposer», martèle-t-il. D’ailleurs pour l’obstacle du parrainage, le leader des Guelwars et non moins Maire de Thiès ne montre aucune inquiétude.



Selon lui, là où certains candidats se sont contentés des médias, il a pris l’option d’aller à l’intérieur du pays. Et dans ce cadre, il a déjà visité 7 régions et partout, il a mis en place un dispositif pour recueillir les parrainages et l’objectif est d’en engranger 100 000.



A Ngaye Mékhé, lieu par excellence de l’artisanat, «un secteur vital, porteur d’emplois et de croissance», où se meuvent un nombre important d’hommes et de familles. S’il est élu président de la République, il promet de le moderniser avec des investissements conséquents, pour promouvoir le modèle Ngaye Mékhé à la dimension du modèle marocain. Le secteur de la pêche n’est pas en reste et selon Dr Babacar Diop, c’est la situation de crise qu’il traverse aujourd’hui, qui est à l’origine du drame de Fasse Boye. C’est ainsi, qu’il a projeté, une fois élu au soir du 25 février 2024, de jeter un nouveau regard sur les accords de pêche, pour mieux protéger la pêche artisanale. En ce qui concerne la production horticole, Dr Babacar Diop a exprimé l’ambition de faire de la zone des Niayes, la capitale du maraîchage. Pour lui, c’est bien possible vu les énormes potentialités de la zone dans ce domaine et qui dispose de pas moins de 1 500 ha de terres. L’eau étant l’intrant majeur pour atteindre cet objectif, il compte mettre en place un programme spécial eau, pour mettre la ressource à la disposition des acteurs, et en quantité suffisante. Et pour mieux protéger le secteur, il a inscrit sur ses tablettes la mise à disposition de chambres froides, de magasins de stockage, pour faire véritablement de la zone des Niayes le grenier du Sénégal et même de l’Afrique.

L’As

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook