Babacar Gning, nouveau directeur général du Fonsis : Une expérience professionnelle riche et diverse

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2024 à 16:25 | | 0 commentaire(s)|

Selon une note d’information, auparavant, M. Gning occupait le poste de Directeur général adjoint du 𝐅onsis. Il a assuré à ce titre la coordination opérationnelle des activités des différents directions et services. Il lui était assigné, entre autres missions, la supervision des activités d’investissements directs, la gestion des fonds d’investissements sectoriels et l'administration des filiales.



B𝐚𝐛𝐚𝐜𝐚𝐫 𝐆ning a rejoint le Fonsis en novembre 2019 comme Directeur exécutif en charge des investissements. Avant d’intégrer le Fonsis, il occupait le poste de Directeur général adjoint au Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (Bos) de 2014 à 2019. À ce poste, informe la même source, il a supervisé la mise en œuvre des projets et réformes phares de la phase 1 du Pse, en collaboration avec les ministères sectoriels et démembrements de l’État concernés. De 2013 à 2014, il a coordonné les équipes chargées de la conception du Pse.



Auparavant, il a exercé comme consultant senior en financement de grands projets pour le compte d’entreprises africaines dans les secteurs de l’énergie et des Télécoms. 𝐁𝐚𝐛𝐚𝐜𝐚𝐫 𝐆ning a débuté sa carrière chez Accenture France. Au sein de cette société internationale de conseil, il a contribué à la conception et à la mise en œuvre de projets de systèmes d'information pour des banques en Europe et au Maghreb. Il est ingénieur généraliste diplômé de l’École Centrale Paris (Ecp), avec des études complémentaires en Informatique et Physique appliquée. Au fil des années, il a bâti une expertise dans trois domaines : la stratégie économique, l’investissement et la gestion de projet.



«Le nouveau Directeur général du Fonsis, riche de ces trois ressorts et d’expériences professionnelles diverses, maîtrise toutes les étapes de la vie d’un projet ; de la conception à l’exécution en passant par le financement », lit-on dans le document.



Adou Faye







Source : B𝐚𝐛𝐚𝐜𝐚𝐫 𝐆ning a été nommé Directeur général du Fonds souverain d’investissements stratégiques (𝐅onsis) à l’issue du Conseil des ministres du 2 mai 2024 en remplacement de 𝐀𝐛𝐝𝐨𝐮𝐥𝐚𝐲𝐞 𝐃𝐢𝐨𝐮𝐟 𝐒arr.Source : https://www.lejecos.com/Babacar-Gning-nouveau-dire...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook