Babacar Touré Mandjou : « Rien de véritable ne change dans ce pays »

Babacar Touré Mandjou précise dans sa page Facebook qu’il ne s’est pas battu pour que les mêmes personnes manipulent le pouvoir, évincent des patriotes et font tout pour piller ce pays sans que ceux qui sont élus ne bougent.



Ainsi, il est d’avis que le Pastef a remplacé Macky Sall et Benno Bokk Yaakar. Mais, rien de véritable ne change dans ce pays. D’après lui, de nouveaux lobbies prennent possession du pays et les complots continuent.



Et, il avertit ceux qui pensent qu’un système mis en place par des affairistes à tous les niveaux peut servir un peuple. Ceux qui espèrent du « Jub, Jubbel et Jubanti » se trompent. Le réveil, prévient-il, risque d’être brutal.