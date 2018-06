Bac 2018 : Le Pr Socé Ndiaye, directeur de l'Office du Baccalauréat dévoile son dispositif anti-fraude

Le professeur Socé Ndiaye veut imprimer sa marque à l’Office du Baccalauréat et effacer les mauvais souvenirs de 2017. En conférence de presse hier, le successeur de Babou Diakham a annoncé une batterie de mesures pour lutter contre la fraude. « Il y a des mesures qui ont été prises pour la protection des sujets. Et ces mesures, nous espérons qu’elles vont donner un résultat », a-t-il assuré. Cette année, la clé va être remise au chef de centre, mais il y a une deuxième clé, un deuxième cadenas, c’est le président de jury où l’un des présidents de jury qui va venir avec et tant que les deux ne sont pas présents, on ne pourra pas ouvrir la cantine. L’autre faille porte sur les enveloppes. Nous les avons corrigées»



Autre mesure, informe le Pr Ndiaye, c’est l’interdiction du téléphone portable au centre d’examen. « L’application sera rigoureuse cette année, car tout candidat qu’on retrouvera avec un téléphone, sera exclu et traduit devant le Conseil de discipline. Nous avons aussi demandé aux surveillants de ne pas amener leur téléphone portable au niveau des centres d’examen. Les inspecteurs académiques (Ia) sont en train de se concerter pour mettre en œuvre cette mesure », a-t-il fait savoir, repris par « Vox Populi ».



Le Directeur de l’Office du Baccalauréat a par ailleurs mis l’accent sur l’affaire des « fausses fuites » que certains esprits malintentionnés utilisent pour se faire de l’argent. « Il y a des vendeurs de sujets qui vont voir les enfants pour leur dire : Voici les sujets qui vont sortir. Ils leur vendent cela et lorsque le sujet qui est vendu n’est pas sorti, ils vont dire que pourtant, c’était cela, mais ils ont changé. Nous mettons en garde les parents contre cette spéculation », a-t-il lancé.



Au total, 157687 candidats ont été enregistrés pour le Baccalauréat 2018 dont ils subiront les épreuves de cet examen à travers 515 jurys répartis dans 455 centres principaux. L’épreuve anticipée de philosophie se tient demain vendredi.