Bac 2020 : Toute la vérité sur la fille qui aurait accouché en plein examen...

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Septembre 2020

Des rumeurs ont fait état d’une fille élève qui aurait accouché en plein examen du bac. Les mêmes rumeurs ont fait état de sa réussite avec mention Très Bien et première de son centre.



L’information vérifiée pour ne pas dire ‘’fact-checké ‘’ a révélé que le seul cas d’accouchement noté pendant l’épreuve du bac dans la région de Matam est une fille en classe de terminale au lycée Matam2. Elle a composé pour la première épreuve de la matinée avant de sentir des douleurs au cours de la 2ème épreuve. Transportée à l’hôpital, elle accouche en fin de matinée.



Dans l’après-midi, elle a souhaité poursuivre l’examen sur son lit d’hôpital. Les autorités (IEF, IA, la direction des examens et concours ), compte tenu de la rigueur et de la sécurité nécessaires pour l’examen, ont indiqué qu’elle doit reprendre les épreuves à la session d’octobre 2020.



Par contre l’histoire réelle de la fille qui a accouché et poursuivi son examen s’est déroulée en Guinée. C’est en 2019 que Fatoumata Kourouma Condé, qui adore les sciences physiques a accouché et serait revenue poursuivre l’examen. Elle a effectivement décroché le sésame. Elle est épouse d’un caporal chef à Mamou.



Une autre fille a réussi cependant au second tour à Dahra Djoloff (département de Linguére) après accouchement. F. ND a donné naissance le dimanche (3 jours avant la date de l’examen) 30 août et a fait son examen le mercredi 2 septembre 2020. Elle a réussi au second tour pour une 2ème tentative.







