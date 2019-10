Bacar Dia: "J'ai mal quand je vois Macky élever Diouf et écraser Wade" Ancien ministre sous le régime libéral, Bacar Dia solde ses comptes avec le Président Macky Sall. Dans un entretien accordé à L'As, il dénonce l'injustice de ce dernier envers Me Wade.



"J'ai mal quand je vois Macky élever au plus haut sommet Abdou Diouf et écraser Me Abdoulaye Wade. Il a été injuste envers Me Wade, quel que soit le niveau de leurs contradictions", a-t-il martelé.



Bacar Dia d'ajouter : "Quand je le vois donner le nom de Diouf au Centre international de conférences de Diamniadio (Cicad), je me dis qu'il s'est trompé". Et accuse Macky de faire un mandat de 7 ans de guerre et de prison.

