Baccalauréat 2019: le taux de réussite est de 37,65%

Mercredi 17 Juillet 2019

Pour l’année académique 2018-2019, le taux de réussite global au Baccalauréat est de 37,65 %, d’après Socé Ndiaye, directeur de l’Office du Bac .



«Pour cette année, le taux de réussite du premier tour au Baccalauréat général s’élève à 14,94 %. Et le taux de réussite globale à 37,65 % au niveau national», détaille Socé Ndiaye.



Il ne trouve cependant pas d’explication au faible taux de réussite enregistré: «Je ne peux pas m’aventurer à donner des explications sur le taux de réussite. Mais peut-être que les élèves n’ont pas un bon niveau. En tout cas, je sais qu’il y a un problème quelque part et maintenant, il faut chercher la solution», a-t-il simplement avancé.



Il s’est empressé d’ajouter que «l’objectif n’est pas de relever le taux à 50 %, mais plutôt de voir pourquoi les élèves peinent à réussir les examens. Si c’est juste relever le taux à 50 %, on peut trouver les moyens de le faire. Le problème, ce n’est pas les chiffres, mais ce qui se trouve derrière. S’il y a 37 % de réussite, c’est parce les 73 % ne sont pas passés, alors qu’on a mis les mêmes moyens pour tous les élèves. On doit revoir comment faire pour corriger cela».

