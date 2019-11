Baccalauréat : de 3 milliards FCFA en 2019, le budget connaîtra une hausse cette année Le budget pour le baccalauréat de cette année devrait connaître une hausse. Et pour cause, révèle Sud Quotidien, le nombre de candidats est projeté entre 160 000 et 164 000 pour l’édition de cette année, contre 159 386 pour la précédente session. En 2019, le Baccalauréat avait mobilisé 148 336 candidats, 8200 correcteurs, 673 présidents de jury, 840 examinateurs des épreuves physiques, 6000 secrétaires, 16000 surveillants et 3 millions de copies. 32 000 agents ont également été mobilisés pour les anticipés de philosophie et les épreuves physiques. Le tout pour un coût global de 3 milliards 600 millions Fcfa, indique la même source.

