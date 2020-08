Bad: Le Nigérian Akinwumi Adesina réélu président

Sans surprise, Adésina Akinwumi, seul candidat à sa succession, vient d’être réélu à l’unanimité, à la tête de la Banque africaine de développement (Bad), rapporte Libération one line. « Je suis profondément reconnaissant de la confiance collective, de la forte confiance et du soutien de nos actionnaires qui m'ont élu pour un second mandat à la présidence », a-t-il réagi.

