Bada Gassama, président du RBS : Les autorités sont responsables des difficultés que traversent les boulangers du Sénégal Rien ne va plus dans le secteur de la boulangerie. Selon Bada Gassama, président du Regroupement des boulangeries du Sénégal (RBS), plus d’une centaine de boulangeries ont fermé leurs portes et plus d’un millier de travailleurs est envoyé en chômage. À l’en croire, l’État est le principal responsable des difficultés que traversent le secteur de la boulangerie. S quotidien "Tribune".

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Mars 2025 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

« En juin 2024, pour respecter une promesse électorale, les nouvelles autorités ont décidé de baisser les prix de certains produits de consommation, dont le pain. Le prix de la baguette est passé de 175 à 150 francs. Mais l’Etat devait supporter une différence de 7000 FCfa sur le prix du sac de farine. Malheureusement, il ne supporte que 4000 FCfa, les 3000 qui restent, ce sont les boulangers qui les supportent. Ce que nous ne pouvons plus », regrette Bada Gassama.



Selon le président du Rbs, l’Etat est l’unique responsable de la misère des boulangers. « Les autorités n’ont respecté aucun des engagements qu’elles avaient pris. Nous avons tout fait pour que le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre nous reçoivent, afin de leur soumettre des pistes de solutions. Mais en vain. Nous allons vers un arrêt de production pendant le mois de ramadan. Car trop, c’est trop.



Les boulangeries ferment à un rythme effréné, les emplois perdus sont énormes. Des boulangers qui travaillaient 10 sacs par jour, aujourd’hui, ils ne peuvent plus travailler 5 sacs. D’autres peinent à réparer leurs machines en panne. C’est inadmissible. Ça ne peut plus continuer », a martelé le président du Regroupement des boulangerie du Sénégal (RBS).



En marge d’un entretien avec le journal "Tribune", Bada Gassama a exprimé toute son amertume, en ce qui concerne l’inertie des autorités par rapport aux maux qui gangrènent le secteur de la boulangerie.



A l’en croire, aujourd’hui, l’application de la vérité des prix sur le pain est devenue une nécessité. « Si les autorités ne peuvent pas respecter leurs engagements, en supportant les 3000 FCfa de différence sur le sac de farine, mieux vaut appliquer la vérité des prix sur le pain », a soutenu M. Gassama.



