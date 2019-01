Bagarre : elle ‘’mord et ampute’’ une partie de la langue de son antagoniste

Un combat où tous les coups sont permis. C’est ce à quoi se sont livrées à Ouest-foire, les domestiques, Ndèye Tine et Diatou Faye, pour une banale histoire de pain. La victime, Diatou Faye a fini chez un chirurgien pour se faire recoudre la langue amputée qu’elle avait plongée dans un sachet en plastique.



La mise en cause a été déférée au parquet, pour coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de 15 jours.













L’Observateur

