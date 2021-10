Bagarre entre deux coépouses: L’une d’elles a perdu sa lèvre supérieure

Deux femmes, qui ne se supportent pas apparemment, ont été blessées durant la bagarre qui s’est passée en l’absence de leur mari. L’une d’elles a perdu sa lèvre supérieure. Selon “SourceA” qui donne la nouvelle dans sa parution d'hier, tout est parti d’une dispute au sujet d’un récipient d’eau versé par terre.



Comme elles ne s’entendaient pas bien, les esprits se sont échauffés et les deux femmes, dont le mari n’était pas à la maison, en sont venues aux mains pour régler leur différend. L’autre femme a plusieurs blessures graves au cou et à la poitrine.



D’après le journal, leur bagarre a été si brutale que l’une d’elles, N. L., a été mordue par sa coépouse au niveau de la lèvre supérieure, entraînant une incapacité temporaire de travail (ITT) de 15 jours. K. D., l’autre belligérante, a eu plusieurs blessures graves au niveau de la poitrine et du cou. Les coépouses ont toutes les deux été déférées au parquet ce lundi.













Actunet

