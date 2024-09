Bagarre mortelle à Kolda : Trois jeunes arrêtés

Dans son édition de ce mardi 17 septembre 2024, "L’Observateur" rapporte que la gendarmerie, qui a lancé une enquête sur une bagarre ayant entraîné la mort d'un jeune et fait un blessé grave, dans le village de Mamadou Guiro, région de Kolda, a interpellé trois suspects.



Qu’est-ce qui s’est passé ? Selon des témoins, repris par le journal du Groupe futurs médias, tout est parti d’une soirée dansante organisée dans une des concessions du village : « Informés, des jeunes du village voisin de Sinthiang Siring décident de se joindre à la fête ». Mais, les choses ne vont pas tarder à dégénérer. Et pour cause, souligne le quotidien d’information, « très vite, le ton monte, des voix se lèvent, tirant certains parents de leur sommeil », dont T. Seydi, un notable du visage. Qui « vient aux nouvelles et somme les jeunes, sur un ton autoritaire, de mettre fin à la soirée dansante », avant « d’ordonner à ceux de Sinthiang Siring de rentrer chez eux ».



Ces derniers font semblant de s’exécuter, car affirme "L’Observateur", « i[[ils] se retranchent dans les buissons, attendant que les parents rejoignent leur domicile, pour revenir sur leurs pas, et se poster à hauteur de l’école élémentaire ]i», invitant les jeunes du village de Mamadou Guiro, « à solder leurs comptes s’ils sont de vrais hommes ». Ces derniers, piqués dans leur orgueil, relèvent le défi. La bagarre éclate. « Sourd-muet, ayant perdu l'usage de ses membres supérieurs, Idrissa Seydi, 24 ans, va, malgré son handicap, chercher à s'interposer pour stopper les hostilités. Il sera mortellement atteint par deux coups de couteau au cou et à l'abdomen », décrit "L’Observateur", repris par "Seneweb". Le journal indique que la victime, se vidant de son sang, décédera avant même son évacuation.



Hamadou Baldé, qui tentait de lui venir en aide, sera à son tour poignardé à l'avant-bras droit. Grièvement blessé, ce proche du défunt est admis aux urgences de l'hôpital régional de Kolda, souligne "L’Observateur".