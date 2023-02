Bagarre sur la voie publique : Deux jeunes prostituées placées en garde-à-vue La police des Parcelles assainies a déféré au parquet Nd. F. Sy, âgée de 21 ans et A. Diallo, âgée de 20 ans, pour rixe sur la voie publique, violences et voies de fait, racolage et non-inscription au fichier sanitaire.

D’après « L’as » qui livre l’information, les deux jeunes filles qui s’activent dans le plus vieux métier du monde et adeptes du temple de Bacchus, n’ont rien fait de mieux que de se battre sur la voie publique, pour une histoire de téléphone, à hauteur de Nord foire.



Les hommes du Commissaire Kébé des Parcelles assainies en patrouille dans le secteur, ont interpellé les deux belligérantes, avant de les jeter dans le panier à salade pour les conduire au commissariat.



Et le journal ajoute que les deux belles de nuit qui sont des récidivistes, ont reconnu les faits. Elles ont été placées en garde-à-vue, avant d’être déférées au parquet, pour rixe sur la voie publique, violences et voies de fait, racolage et non-inscription au fichier sanitaire.



