Bagarres répétitives entre frères aux Parcelles Assainies: la famille désemparée fait atterrir l’histoire à la police Le commissariat de Police des Parcelles Assainies, a déféré au parquet Abdou D. et Khalil D. pour violences et voies de faits réciproques. Belliqueux, ils ne cessaient de s’insulter et de se bagarrer. Las de cette situation, leurs parents les ont dénoncés à la Police, par mesure sécuritaire.

Les deux frères qui se regardent en chiens de faïence depuis très longtemps, se sont encore bagarrés. "L’As" qui relaie l’information révèle que lors de leur dernière prise de becs, Khalil s’est saisi d’un tesson de bouteille pour en administrer un violent coup à son frère Abdou, au bras.



C’est ainsi qu’apeuré par la tournure de ces évènements, leur grand-frère a appelé la Police des Parcelles Assainies. Aussitôt après, les éléments de la brigade de recherches ont effectué une descente sur les lieux afin d’interpeller les deux belligérants.



Au terme de leur garde-à-vue, Abdou et Khalil ont été déférés au parquet pour violences et voies de faits réciproques. Les faits se sont déroulés à l’Unité 17 des Parcelles Assainies, précise "L’As" quotidien.



