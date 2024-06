Bahamas: L’ex-Président Macky Sall a pris part ce 13 juin aux 31e Assemblées annuelles d’AFREXIMBANK

Dans le contexte de mise en œuvre de la Zone de libre échange continental africaine (ZLECAf), les Assises annuelles d’AFREXIMBANK ont mis en évidence la nécessité de développer davantage le commerce et l’investissement intra-africains et avec la Diaspora en créant les conditions propices à la libre circulation des personnes et des biens : l’harmonisation du droit des affaires, l’amélioration des infrastructures et de la logistique, la fin des tracasseries aux frontières et la facilitation de l’octroi des visas.