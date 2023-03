Baisse de 48% du résultat net consolidé de la société TotalEnergies Maroc en 2022.

Ce résultat s’est établi à 488 millions de dirhams (MMAD) contre 935 MMAD en 2021.



Concernant le résultat net social, il est aussi en baisse de 45%, se situant à 484 MMAD contre 883 MMAD en 2021.



Selon la direction de TotalEnergies Maroc, les résultats 2022 ont été impactés par le niveau très élevé des cours internationaux des produits pétroliers qui a entrainé un repli important des marges commerciales, en particulier au niveau de l’activité du réseau de stations-service. << Les effets de stocks positifs constatés lors du premier semestre ainsi que notre dynamique commerciale ont permis d’atténuer partiellement cet impact>>, précise-t-elle.



Le chiffre d’affaires consolidé est en accroissement de 53,21% à 19 719 MMAD contre 12 870 MMAD en 2021.



Présent au Maroc depuis plus de 90 ans, TotalEnergies Marketing Maroc dispose d’un réseau de 386 stations dont 116 solarisées. Parmi ces dernières, 17 disposent de bornes de recharge électrique pour véhicules. La direction de la compagnie avance que la société génère près de 600 emplois directs et plus de 5 000 emplois indirects, commerciale 1,7 million de tonnes de produits pétroliers. TotalEnergies Marketing Maroc est le troisième acteur de la distribution de produits et services pétrolier au Maroc avec une part de marché estimée à 15%.



Oumar Nourou

