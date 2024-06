Baisse des Prix de la farine : L’association des minoteries du Sénégal dit Niet au Gouvernement

Selon des informations parvenues au journal de l’économie sénégalaise (Lejecos) , les meuniers via l’Association des Minoteries du Sénégal(AMIS) ne comptent pas appliquer les nouvelles mesures concernant la baisse des prix sur la farine.



En l’occurrence, le gouvernement a annoncé le prix du sac 50kg de farine normale à 15200 fcfa et celui de la farine améliorée à 15700 fcfa. Ils estiment qu’appliquer cette mesure reviendrait à contrevenir à la loi qui interdit la vente à perte. En effet, disent-ils, leur stock de farine est déjà dédouané et appliquer cette baisse sur ce stock équivaudrait naturellement à vendre à perte.

Mieux, leur compte d’exploitation ne permet pas de supporter cette baisse. Enfin, indiquent –ils, les conclusions de leur rencontre avec le premier ministre qui renvoyaient à une rencontre entre techniciens pour trouver les voies et moyens pour réaliser la baisse n’a jamais eu lieu.



Interrogé par Lejecos, Claude Demba DIOP Président de l’AMIS affirme que c’est une absence d’informations précises qui font que les meuniers sont incapables d’appliquer cette mesure de baisse. Il n’ya aucune lisibilité sur la prise en charge de la subvention dans un document signé.

