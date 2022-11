Baisse des prix des denrées et du loyer: L'Apr apprécie les 11 mesures du Chef de l’Etat L’Alliance pour la République (Apr) apprécie les onze (11) mesures portant sur la baisse des prix des denrées de première nécessité, du loyer et le soutien à la consommation des ménages, prises par le président de la République, Macky Sall, à l’issue du Conseil national spécial sur la Consommation, tenu ce samedi 5 novembre 2022. L’initiative, constate-t-elle, constitue, incontestablement, une réponse à la fois pertinente, efficace et durable, à la demande sociale.

Dans un contexte marqué par les effets combinés de la pandémie Covid-19 et de la crise russo-ukrainienne, qui ont fortement entamé l’économie mondiale, une telle décision vient consacrer le choix du Président Macky Sall, d’une gouvernance sociale, orientée vers la prise en charge des préoccupations fondamentales des populations sénégalaises.



Ainsi, l’Alliance Pour la République (APR) félicite le Président Macky Sall pour ses décisions majeures, qui entrent dans le cadre de la grande offensive déclenchée contre la vie chère et salue leur haute portée sociale, du fait de la baisse immédiate et de leur contribution au renforcement de notre souveraineté alimentaire. D’autant plus qu’elles viennent renforcer l’importante dotation budgétaire de 620 milliards FCfa, dégagée en 2022 par le Gouvernement, pour bloquer les prix des produits de consommation courante (le pain, le gasoil, la facture énergétique), procéder à des augmentations de salaire, ou encore distribuer des appuis directs sous forme de cash transfert aux populations les plus vulnérables.



L’Alliance Pour la République (APR) apprécie à sa juste valeur, cette option résolue d’un Etat protecteur et défenseur des couches les plus démunies, qui doivent être au cœur de la mise en œuvre des politiques publiques. Cette redistribution des richesses est la résultante d’une trajectoire de croissance économique retrouvée, grâce à la mise en œuvre du Plan d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP2A).



L’Alliance Pour la République (APR) tient à rappeler que ces initiatives sociales du Gouvernement, sont l’aboutissement d’une gestion économique portée par une stabilité politique, une solidité des agrégats macro-économiques et la résilience de notre pays, malgré une conjoncture mondiale défavorable.



La perspective d’une croissance économique à deux chiffres à partir de 2023, consécutive à l’entrée du Sénégal dans le cercle restreint des pays pétrogaziers, augure un tournant historique pour nos objectifs d’émergence à l’horizon 2035.



A ce titre, l’Alliance Pour la République, félicite le Président Macky Sall pour la mise en œuvre de sa politique socioéconomique, consignée dans le PSE, avec le renforcement du filet social et l’équité comme marqueurs essentiels de l’axe 2 de notre référentiel unique des politiques publiques ; exhorte le Gouvernement à assurer une mise en œuvre effective et un suivi permanent des décisions du 5 novembre 2022.



D’après le porte-parole national, Seydou Guèye, l’Apr invite toutes les forces vives de la Nation, à consolider les fondamentaux de notre vivre ensemble, en contribuant chacun en ce qui le concerne à leur effectivité et appelle enfin, tous les militants et sympathisants du parti, à poursuivre la remobilisation de la base pour atteindre l’objectif de placer 1 500 000 cartes de membres sur l’étendue du territoire et dans la diaspora.



