Baisse du loyer: Une bonne nouvelle pour les sénégalais... Les commissions chargées de se concerter pour étudier et trouver des éléments de solution sur la cherté de la vie au Sénégal ont rendu public leur rapport.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Octobre 2022 à 07:39 | | 0 commentaire(s)|

Elles ont proposé, ce lundi 10 octobre 2022, des pistes de solution allant dans le sens d’atténuer les conditions de vie des Sénégalais en agissant sur les prix des biens et services. La commission Loyer, quant à elle, a proposé une mesure d’application immédiate et 10 mesures structurelles pour baisser le prix du loyer.



Ce, après avoir diagnostiqué les problématiques dudit secteur nommés « pratiques spéculatives, déstructuration du secteur, règlementation méconnue, faiblesse d’accès au foncier… » A cet effet, les services de Chérif Thiam proposent des baisses segmentées par catégories de logement avec un barème plafonné à 150 000 F CFA pour la catégorie 1. Pour la catégorie 2, la commission propose un tarif allant de 150 000 francs CFA à 500 000 francs CFA. Et enfin, 500 000 et plus pour la catégorie 3. Une décision qui, selon la commission, devrait faire incessamment l’objet d’un décret présidentiel afin qu’elle soit applicable au 1er janvier 2023.



Cependant, pour une baisse structurelle du loyer au Sénégal, la commission estime qu’il faudra : « mettre en place un organe de régulation du loyer (ORL) ; encadrer les tarifs ; règlementer la profession d’agent immobilier ; digitaliser le système d’information sur le cadre juridique du secteur ; baisser le tarif sur les frais d’enregistrement appliqués sur les contrats de location ; faciliter l’accès au foncier pour les promoteurs immobiliers ; favoriser l’activité de placement immobilier à travers un partenariat public-privé ; orienter les investissements et les placements de la part de certaines structures (Cdc, Css, Ipres, sociétés d’assurances) ; favoriser la création d’une structure de garantie et d’hypothèque pour le financement de l’habitat social avec des taux réduits ; mettre en place un fonds d’aide publique au logement »

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook