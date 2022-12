Baisse du prix du loyer : la mesure sera effective le 1er janvier 2023 Le gouvernement du Sénégal a procédé à une baisse du loyer, en hausse de « plus de 200% » en huit ans. La baisse est de 5% pour les loyers de plus de 500 000 FCFA, de 10% pour ceux allant de 300 000 FCFA à 500 000 FCFA et de 20% pour ceux inférieurs ou égaux à 300 000 FCFA. Cette dernière catégorie concerne la plus grande partie des ménages au Sénégal.

A la place d’un décret, le président Macky Sall a décidé d’une loi pour éviter que la mesure ne soit dévoyée, comme celle de 2014. Il s’agira de légiférer pour que les locataires puissent se retrouver et sentir la réduction.



C’est donc un projet de loi portant baisse des prix des loyers à usage d’habitation qui sera soumis à l’Assemblée nationale dans les plus brefs délais. Et la loi devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023, rapporte L’OBS qui donne l’information.



L’Etat a décidé d’aller en croisade contre les bailleurs et courtiers récalcitrants en donnant à la Commission nationale de régulation des loyers, une compétence spécifique pour encadrer la tarification locative des baux à usage d’habitation. Le projet de loi prévoit des pénalités pour d’éventuelles infractions.



Senenews



