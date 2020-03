Baisse du prix du pétrole: Abdoul Mbaye appelle Macky Sall à revoir les tarifs de l'électricité

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mars 2020

L'ancien Premier ministre sénégalais, Abdoul Mbaye, a révélé lundi sur son compte Twitter, la baisse du prix du pétrole, appelant le Président Macky Sall à revoir sa copie et à organiser la baisse des prix de l’essence et de l’électricité, car les Sénégalais sont fatigués.



Les cours du pétrole se sont effondrés de plus de 30% en Asie ce lundi matin, enregistrant la chute la plus sévère depuis la guerre du Golfe de 1991. L’Arabie Saoudite a décidé unilatéralement de baisser ses prix à la livraison, en raison de l’échec de l’Opep (l’Organisation des pays exportateurs de pétrole) et de la Russie, à se mettre d’accord pour soutenir les cours.

