Baisse sensible des prix : Les jalons prometteurs d’une année sociale en mode anticipation

Le président Macky Sall a annoncé le 6 novembre dernier, que le gouvernement prendrait des dispositions pour tirer vers le bas, les prix de certains produits de base. Ainsi, dans le détail, plusieurs arrêtés fixant de nouveaux tarifs pour le sucre, le riz et les huiles végétales, entre autres produits de première nécessité, ont été adoptés.



D’abord, pour la région de Dakar et les treize autres du Sénégal suivront incessamment, après la tenue de Conseils régionaux de la consommation(Crc). Ă ces nouvelles mesures visant à atténuer l’impact de l’inflation sur les dépenses alimentaires des ménages, viennent s’ajouter une baisse sensible du coût du loyer dans la capitale sénégalaise et une autre baisse sur les frais de scolarité des élèves et des étudiants.



L’huile, le sucre, le riz, la viande et le pain, entre autres produits de base, voient leur prix baisser sensiblement.



Au cours de ce Conseil national sur la consommation, le président de la République a validé avec les différents acteurs de l’économie impliqués, onze mesures–phares, toutes destinées à alléger le quotidien des ménages sénégalais. En effet, malgré les immenses efforts financiers consentis par le gouvernement pour bloquer la spirale inflationniste, ceux-ci restent durement éprouvés par le renchérissement du coût de la vie fortement impacté, entre autres chocs exogènes, par les effets post-Covid et la guerre en Ukraine.



Déjà, les autorités avaient annoncé au mois de février dernier, une enveloppe de 50 milliards FCfa pour contenir la hausse des prix alimentaires sur le marché intérieur. Pour rappel, le Sénégal affichait en juillet dernier, un taux d’inflation de l’ordre de 11%. Ce package de décisions s’accompagne d’autres initiatives visant à renforcer durablement, la souveraineté alimentaire du pays et à soulager les ménages.



D’application immédiate rendue possible grâce à une batterie d’actions d’accompagnement, dont le recrutement d’agents supplémentaires en charge du contrôle des prix, ces importantes mesures prises par le chef de l’État, pour procéder à la baisse des prix de plusieurs denrées alimentaires, touchent le cœur du portefeuille des ménages. Ainsi, des produits essentiels dans la consommation quotidienne des populations, tels que l’huile, le sucre, le riz, la viande, le pain etc, voient leur prix baisser sensiblement.



Désormais, sur l’étendue du territoire régional de Dakar, le kilogramme de riz indien passe par exemple de 350 à 325 FCfa, le litre d’huile de 1200 à 1100 FCfa et le kilo de sucre de 600 à 575 FCfa, le kilo de pain de 200 à 175 FCfa et le kilo de viande de mouton, de 5 000 à 4 600 FCfa. Des nouvelles qui ont eu l’heur de ravir les chefs de ménages, qui ont vivement salué leur haute portée économique et sociale.



Dans la banlieue dakaroise, Amadou Ndiaye, un mécanicien de profession, apprécie : « c es mesures de baisse des prix des denrées de première nécessité, vont soulager nos bourses. Le Chef de l’État a été bien inspiré en prenant ces décisions, les populations sont très enthousiastes ».



Même trompette embouchée par la dame Seynabou Sy de Cambèrène. Ă l’en croire, c’est une grosse épine que le président Macky Sall vient d’ôter des pieds des ménages, lourdement frappés par la cherté de la vie. « Macky wagnina doundou ngui… », a t-elle souligné, avant de faire remarquer que les populations sauront apprécier l’incidence de ces fortes mesures sur leur vie quotidienne. Quand vous baissez le prix des denrées aussi essentielles que le riz, le sucre, l’huile ou encore le pain, vous soulagez les familles, a commenté notre interlocutrice, visiblemenrt séduite par cette panoplie de décisions présidentielles qui impactent positivement les conditions de vie des ménages. Mais, les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là.



Car, en plus de la baisse de prix des denrées de consommation courante, le Président Macky Sall a également validé la baisse des frais de scolarité (inscription) aussi bien des élèves que des étudiants. Une mesure qui réjouit fortement Baye Assane, un agent en service dans une collectivité territoriale à Rufisque.



Selon ce père de quatre élèves, tous en classe secondaire, le casse- tête des inscriptions de ses potaches devient plus prenable. « Cette mesure est vraiment la bienvenue. Depuis la rentrée d’octobre, je n’ai pu inscrire qu’un seul de mes enfants en scolarité. Maintenant, je suis mieux armé pour faire face à ces dépenses grâce à cette baisse substantielle. Je compte incessamment aller m’acquitter de ces charges », a –t-il renseigné, assez confiant en l’avenir. L’autre bonne nouvelle, c’est la baisse annoncée du loyer, notamment dans la région de Dakar.



En hausse de «plus de 200%» en huit ans, le prix du loyer était une autre quadrature de cercle pour les populations. Le coût élevé du loyer se fait particulièrement sentir à Dakar, où manquent des milliers de logements, selon le gouvernement. Implantée sur une étroite péninsule de 550 km2 (0,3% du territoire national), la capitale sénégalaise abrite près de quatre millions d’habitants, soit près du quart de la population sénégalaise, estimée à plus de 17 millions d’habitants.



La baisse est de 5% pour les loyers de plus de 500.000 FCfa (750 euros), de 10% pour ceux allant de 300.000 FCFA (457 euros) à 500.000 FCfa et de 20% pour ceux inférieurs ou égaux à 300.000 FCFA. Cette dernière catégorie concerne la plus grande partie des ménages au Sénégal. Le salaire minimum au Sénégal est d’environ 75 euros (moins de 50 000 FCfa).



Au total, les diverses mesures prises par le président de la République pour soulager les ménages, en ces temps de forte inflation du coût de la vie, sont fortement appréciées par les populations. Ceci, en attendant l’avènement de 2023, décrétée «année sociale» par le président de la République, et où d’importantes mesures sociales pour l’amélioration des conditions et niveaux de vie des populations, sont attendues.











